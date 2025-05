Homem é executado com tiros na cabeça no Jorge Teixeira

Um homem foi executado na noite desta sexta-feira (30), na rua Urtigão, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por um indivíduo em uma motocicleta. Após uma rápida troca de palavras, o suspeito sacou uma arma e atirou.

A vítima tentou fugir, mas foi atingida com dois disparos na região da cabeça e morreu no local. O autor do crime fugiu sem deixar pistas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda identificação oficial por parte dos familiares ou órgãos competentes.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A motivação e a identidade do suspeito ainda são desconhecidas.

