Primo de Nikolas Ferreira é preso com mais de 30 kg de drogas em Minas Gerais

Glaycon Fernandes foi flagrado com mais de 30 kg de maconha.

Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), foi detido na BR-452, em Uberlândia, transportando 30,2 kg de maconha e 3,82 g de cocaína. A apreensão ocorreu no último dia 23 de maio, quando ele dirigia um veículo Toyota Etios prata, com destino à cidade de Nova Serrana.

Durante a abordagem, realizada por agentes da Polícia Federal, Glaycon confessou que levava os entorpecentes, mas se recusou a revelar o nome do destinatário. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 24, por decisão do juiz José Roberto Poiani, da comarca local.

Segundo o magistrado, a quantidade significativa da droga justifica a medida, mesmo considerando que o suspeito é réu primário e possui residência e emprego fixos. Glaycon vai responder por tráfico interestadual de drogas e permanece sob custódia, conforme informou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.

Envolvimento político na família

Glaycon é filho de Enéas Fernandes, ex-candidato à prefeitura de Nova Serrana pelo Partido Liberal (PL), com forte apoio de Nikolas Ferreira. O parlamentar, inclusive, participou de eventos eleitorais ao lado do tio, como reuniões de campanha e carreatas. Segundo dados do sistema Divulgacand, o partido investiu R$ 430 mil na candidatura, que não obteve sucesso nas urnas.

Ainda em abril de 2024, Nikolas destinou R$ 1 milhão em emendas parlamentares para o setor de saúde do município, na mesma época em que Enéas era pré-candidato à prefeitura.

*Com informações do Uol

