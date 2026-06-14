ACIDENTE TRÁGICO

Antar Al-Absi ficou conhecido por escalar paredões e montanhas sem equipamentos de segurança e acumulava milhares de admiradores nas redes sociais.

Antar Al-Absi, conhecido como o “Homem-Aranha” do Iêmen, morreu após cair em uma cratera de vulcão enquanto realizava mais uma de suas escaladas sem equipamentos de segurança. O acidente ocorreu na sexta-feira (12), na cratera Haradhat Damt, no sul do país.

Famoso nas redes sociais e admirado por desafiar paredões e terrenos extremamente perigosos, Antar acumulou milhares de seguidores por realizar escaladas arriscadas sem cordas, capacetes ou qualquer tipo de proteção.

Desta vez, porém, a aventura terminou em tragédia. Segundo veículos locais, o influenciador escorregou enquanto fazia uma acrobacia na parede da cratera, que possui cerca de 120 metros de profundidade.

Celebridade local

Antar Al-Absi se tornou uma figura conhecida no Iêmen por sua habilidade de escalar montanhas, paredões e formações rochosas consideradas de difícil acesso. Por causa das façanhas, ganhou o apelido de “Homem-Aranha” iemenita.

Além disso, ele costumava registrar as aventuras nas redes sociais e atraía admiradores pela coragem demonstrada em locais perigosos.

Resgate do corpo

No dia seguinte ao acidente, equipes da Defesa Civil desceram até a cratera para recuperar o corpo do aventureiro.

A cratera Haradhat Damt é um dos pontos naturais mais conhecidos da região de Damt. Localizada no topo de uma montanha, ela possui acesso difícil e terreno considerado traiçoeiro. Para chegar ao local, visitantes normalmente utilizam uma escadaria de ferro com mais de 115 degraus.

A morte de Antar gerou comoção entre seguidores e moradores da região, que acompanhavam suas escaladas e desafios extremos.

Leia mais

Vídeo mostra queda de um dos helicópteros envolvidos em colisão no Rio