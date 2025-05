Homem é preso após ameaçar de morte mãe idosa em Manaus

Um homem de 51 anos, acusado de ameaçar de morte, perseguir e agredir psicologicamente sua própria mãe, foi preso na sexta-feira (30), no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Denúncia partiu da própria vítima

Segundo a delegada Andrea Nascimento, o caso chegou à delegacia no dia 23 de março, quando a idosa procurou a unidade para denunciar as agressões. Diante da gravidade das acusações, a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito.

“Em 16 de maio, o 6º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica do TJAM expediu o mandado e a equipe iniciou as buscas para localizá-lo. E, na data de ontem, os agentes localizaram o homem e conseguiram efetuar sua prisão com sucesso. Ele foi encontrado em sua residência, no bairro São José Operário, ocasião em que foi dado cumprimento à ordem judicial”, explicou a delegada.

Prisão preventiva e crimes atribuídos

O homem irá responder pelos crimes de:

Ameaça de morte

Perseguição

Violência psicológica

Violência verbal

Após a prisão, ele foi conduzido à sede da DECCI e será encaminhado para audiência de custódia.

