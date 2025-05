Mandante da morte de advogado é preso novamente em Manaus

Israel da Silva Assis, de 43 anos, conhecido como Paizão, apontado como o mandante da morte do advogado Erwin Rommel Godinho Rodrigues, de 54, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), foi preso na sexta-feira (3), no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Prisão após revogação de liberdade

Israel havia sido preso anteriormente, em 18 de dezembro de 2023, mas foi solto provisoriamente há cerca de 10 dias. O Ministério Público do Amazonas (MPAM) recorreu e o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) revogou a decisão, resultando na nova prisão.

“A abordagem aconteceu em sua residência e a prisão foi realizada sem resistência. Israel colaborou com os policiais e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis”, informou o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS.

Relembre o caso

Israel teria mandado matar o advogado por conta de uma dívida de R$ 1,5 milhão, relacionada a um contrato de regularização de terras na Bahia. A vítima cobrava insistentemente o pagamento, o que teria motivado o crime.

Segundo o delegado, Israel contratou dois jovens de 18 anos, Hewerton Kauan Oliveira Cavalcante e João Gabriel da Silva Almeida, pagando R$ 5 mil para executar o plano.

“No dia do crime, o mandante ainda convidou Erwin para almoçar. Quando o advogado saiu do restaurante, ele foi seguido e executado por Hewerton Kauan. Tudo foi registrado por câmeras de segurança”, detalhou Cunha.

Envolvidos no crime

Israel da Silva Assis – Mandante (preso)

– Mandante (preso) Hewerton Kauan – Executor (preso em 3 de dezembro; colaborou com as investigações)

– Executor (preso em 3 de dezembro; colaborou com as investigações) João Gabriel – Ajudou na fuga (preso)

Israel chegou a simular surpresa após o crime, mas a investigação revelou sua participação direta no planejamento e execução do homicídio.

Procedimentos legais

Israel responderá por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

