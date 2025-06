Acidente na AM-010 mata motorista e fere três pessoas

Um grave acidente na rodovia AM-010 deixou uma pessoa morta e outras três feridas na manhã deste domingo (1º), no trecho entre Itacoatiara e Manaus, nas proximidades do km 30.

A vítima fatal foi identificada como Juciney Pereira Batista, motorista e proprietário do ônibus envolvido na colisão. Ele atendia a Comunidade Santo Antônio do Sangauá.

Bitrem invadiu contramão e atingiu ônibus parado

Segundo informações da Rede Amazônica, o ônibus estava parado em frente à comunidade quando foi atingido por um bitrem que invadiu a contramão da pista.

Juciney chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital José Mendes, mas não resistiu aos ferimentos.

Vítimas seguem internadas e motorista do caminhão fica preso às ferragens

A esposa da vítima, que também estava no ônibus, foi encaminhada ao hospital com ferimentos.

O motorista do caminhão permanece preso às ferragens, e equipes do Corpo de Bombeiros continuam o resgate no local. A identidade do terceiro ferido ainda não foi divulgada.

Ocorrência mobiliza autoridades e interdita parcialmente a rodovia

Polícia Militar e Bombeiros seguem no atendimento da ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

O trânsito na rodovia AM-010 foi parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate.

