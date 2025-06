O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve na manhã deste domingo (1) na Unidade Básica de Saúde (UBS) em construção no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital, para denunciar um assalto ocorrido na madrugada anterior. Oito criminosos armados, em duas picapes e uma motocicleta, invadiram o canteiro de obras, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil aos cofres públicos. A ação compromete o cronograma de entrega da unidade, que já está 60% concluída.

“Estou aqui no Monte das Oliveiras, nesta UBS de porte 4, acompanhado pela Guarda Municipal e pela Polícia Civil. Esta unidade foi invadida por criminosos entre oito da noite de sábado e duas da manhã. Levaram cimento, condicionadores de ar, materiais de poço, esquadrias. Levaram quase tudo”, afirmou o prefeito em vídeo gravado no local.

Investigações

O boletim de ocorrência foi registrado e as investigações estão em andamento. Para auxiliar na identificação dos autores do crime, David Almeida anunciou uma recompensa de R$ 2 mil, divididos em dois prêmios de R$ 1 mil, via Pix, para quem fornecer informações que levem à prisão dos envolvidos. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo número 153, da Guarda Municipal.

“Esses marginais prejudicaram uma obra pública, que poderia, inclusive, atender seus familiares. Nós vamos encontrar esses bandidos. E, além da recompensa à população, também vamos reconhecer com prêmio os servidores da Polícia Civil e investigadores que participarem da elucidação do caso”, reforçou o prefeito.

A UBS do Monte das Oliveiras faz parte do plano de expansão e reestruturação da rede municipal de saúde em Manaus. A estimativa era de entrega ainda neste semestre, o que poderá ser adiado devido aos danos e perdas provocados pelo roubo.

A Prefeitura de Manaus segue atuando para garantir a continuidade das obras e assegurar que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

