Incêndio atinge casarão na Lapa e deixa mortos e feridos

Polícia Civil investiga se incêndio teve origem em tentativa de feminicídio após discussão entre casal no imóvel

Centro do Rio

Um incêndio em um casarão na Lapa, no Centro do Rio de Janeiro, deixou duas pessoas mortas e seis feridas na manhã deste domingo (1º). O fogo começou por volta das 3h45 no imóvel localizado na rua Taylor, nº 10, segundo relatos de moradores.

Polícia investiga tentativa de feminicídio

De acordo com os primeiros relatos, um casal discutia dentro do casarão quando o homem teria tentado atear fogo na companheira. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram toda a estrutura. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio.

“Durante o trabalho de rescaldo, com varredura completa em todos os cômodos da edificação residencial, duas vítimas em óbito, um homem e uma mulher, foram localizadas”, informou o Corpo de Bombeiros, por meio de nota.

Bombeiros e Defesa Civil atuam no local

Mais de 30 bombeiros dos quartéis do Catete e do Centro atuaram na operação. As vítimas feridas foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Entre elas, uma criança de quatro anos, que já recebeu alta médica. Outras duas vítimas também deixaram o hospital. Três permanecem em observação, com quadro de saúde estável.

Um cachorro foi resgatado durante os trabalhos de combate ao fogo.

A Defesa Civil interditou o casarão, devido ao risco de desabamento. A Rua Taylor, na altura da Rua Conde de Lages, também foi fechada.

Assistência social presta apoio aos desabrigados

A Secretaria Municipal de Assistência Social enviou uma equipe ao local para prestar apoio às pessoas atingidas. Os atendimentos incluem acolhimento, auxílio na regularização de documentos e acesso a benefícios sociais.

Polícia realiza perícia e busca autoria do crime

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e já realizou perícia no local. Outras diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e as circunstâncias do incêndio.

*Com informações do Extra

