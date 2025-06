Jade Barbosa anuncia gravidez: ‘Sonho realizado’

Aos 33 anos, a ginasta Jade Barbosa anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Leandro Fontanesi.

No vídeo de revelação, a medalhista olímpica relembrou momentos marcantes da carreira ao exibir os collants usados em competições anteriores. Ao final, surpreendeu os fãs ao apresentar o “figurino de 2025”: uma roupinha de bebê, simbolizando a chegada do novo integrante da família.

“A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes”, celebrou nas redes sociais, exibindo as fotos do ultrassom.

Relacionamento

Jade Barbosa oficializou a união com Leandro Fontanesi em cerimônia intimista no Rio em setembro do ano passado. No mês seguinte, o casal realizou uma nova celebração em Verona, na Itália. Os dois estão juntos há quase seis anos.

