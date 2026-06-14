PRESENTE ESPECIAL

Após vibrar com o gol do Brasil em Nova York, Travis Scott recebeu uma camisa autografada de Vini Jr. e compartilhou o presente nas redes sociais.

Travis Scott recebeu um presente especial de Vini Jr. após acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O rapper norte-americano compartilhou nas redes sociais uma camisa autografada pelo atacante e mostrou a dedicatória deixada pelo jogador após o empate em 1 a 1 com o Marrocos.

Antes disso, o artista chamou atenção nas arquibancadas ao aparecer vestindo as cores do Brasil e comemorando o gol marcado por Vini Jr. como um torcedor brasileiro. Além disso, a reação do rapper repercutiu rapidamente entre os fãs e ganhou destaque nas redes sociais.

Após a partida, Vini presenteou Travis com uma camisa da Seleção Brasileira assinada. Além da assinatura, o atacante escreveu uma mensagem especial para o artista.

“Para o lendário Trav. Tudo de bom. Somos família”, escreveu o camisa 7 da Seleção.

Em seguida, Travis publicou uma foto do presente em seus perfis oficiais e demonstrou entusiasmo com o gesto do jogador. “Meu irmão ficou louco”, escreveu o cantor. Pouco depois, Vini Jr. repostou a publicação e ampliou a repercussão do encontro.

Encontro com Maisa

Além de acompanhar a partida, Travis Scott também encontrou personalidades brasileiras nos bastidores do estádio. Entre elas estava a atriz e apresentadora Maisa, que aproveitou a oportunidade para registrar o momento.

Nas redes sociais, a artista compartilhou fotos ao lado do rapper e mostrou empolgação ao conhecer uma das maiores estrelas da música internacional durante a Copa do Mundo.

Relação antiga com o Brasil

A aproximação de Travis Scott com o Brasil não é novidade. Em 2025, o artista esteve no país para se apresentar no festival The Town, em São Paulo. Além disso, realizou um show solo no então Allianz Parque, atual Nubank Parque.

Na época, a apresentação ganhou repercussão após moradores da região relatarem tremores causados pela intensidade do espetáculo. Desde então, o rapper manteve uma forte conexão com os fãs brasileiros.

Agora, o artista voltou a demonstrar carinho pelo país. Desta vez, acompanhou a Seleção de perto, vibrou com o gol de Vini Jr. e, por fim, recebeu uma camisa autografada que rapidamente viralizou nas redes sociais.

SOU O TRAVIS SCOTT pic.twitter.com/w4HeEPRrLo — carols (@bwneca) June 13, 2026

Leia mais

Vini Jr salva Seleção: Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa