VÍDEO: briga entre homens causa tumulto no Terminal 1 em Manaus

Uma briga entre dois homens causou tumulto na manhã desta segunda-feira (2) no Terminal 1, localizado na avenida Constantino Nery, no Centro de Manaus. Por volta das 6h54, passageiros foram surpreendidos ao verem os dois homens trocando socos e empurrões em meio à movimentação do terminal.

O confronto chamou a atenção e gerou desconforto entre os presentes, que rapidamente se afastaram para evitar envolvimento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a intensidade da briga, que parecia mais uma luta de MMA, porém sem luvas e sem árbitro.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do conflito ou se houve alguma intervenção das autoridades locais para controlar a situação. Passageiros relatam surpresa com a cena inusitada em um local de grande circulação.

