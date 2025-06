Colisão com carro deixa casal ferido e com fraturas nas pernas em Manaus

De acordo com testemunhas, o motociclista tentava acessar um retorno na avenida Professor Nilton Lins quando ocorreu a colisão com o carro

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito registrado nesse domingo (1º) deixou um casal ferido nas proximidades de uma praça de alimentação no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por um carro modelo Gol, sendo arremessadas a metros de distância.

De acordo com testemunhas, o motociclista tentava acessar um retorno na avenida Professor Nilton Lins quando ocorreu a colisão com o carro. O motociclista e o garupa sofreram fraturas nas pernas e receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. O caso gerou preocupação entre frequentadores da área e moradores da região. As causas do acidente estão sendo apuradas.

