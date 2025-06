Travessia na BR-319 é totalmente interditada após rompimento de barragem no AM

Estrutura cedeu na travessia do rio Curuçá, no km 24 da BR-319; tráfego está totalmente interrompido e sem previsão de liberação.

Manaus (AM) – Um rompimento de barragem interditou totalmente o acesso à balsa no km 24 da BR-319, na travessia do rio Curuçá, por volta das 17h de sábado (31). A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (2).

Vídeos nas redes sociais mostram motoristas tentando, sem sucesso, consertar a barragem rompida. A interdição causou uma longa fila de veículos, muitos transportando alimentos e cargas importantes.

A barragem foi construída como medida emergencial para facilitar a travessia de veículos após o desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, ocorrido em 2022.

Segundo a PRF, a estrutura cedeu e bloqueou completamente a passagem de veículos e pedestres. O trecho segue interditado, sem previsão de liberação. Equipes dos órgãos competentes trabalham para restabelecer a travessia.

Enquanto os reparos não são concluídos, a PRF recomendou que motoristas e moradores evitem o trajeto e busquem rotas alternativas, sempre que possível.

A BR-319, que conecta Manaus a Porto Velho, em Rondônia, é uma via essencial para o transporte de mercadorias e para o deslocamento das comunidades locais. A interrupção da travessia prejudica diretamente o comércio e o acesso dessas populações.

Ponte sobre o rio Curuçá na BR-319: histórico e situação atual

A ponte sobre o rio Curuçá, localizada no km 25 da BR-319, no Amazonas, desabou em 28 de setembro de 2022, durante uma forte chuva, resultando em cinco mortes e 14 feridos. A estrutura de concreto armado, com 100 metros de comprimento e 10 metros de largura, foi construída na década de 1970 e estava em estado avançado de deterioração.

Após o colapso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou a reconstrução da ponte. A obra, com previsão de conclusão para setembro de 2025, está em andamento, com foco na fundação e estruturação da nova ponte.

A interdição da ponte afetou significativamente a logística regional, aumentando o tempo de viagem e os custos de transporte. Soluções temporárias, como balsas, foram implementadas para minimizar os impactos enquanto a reconstrução prossegue.

