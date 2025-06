Bolsa de R$ 800 vai apoiar artistas da periferia de Manaus

Manaus (AM) – Acontece nesta segunda-feira (2) a partir das 19h, no Impact Hub Manaus, o lançamento da jornada formativa “Urbanos da Amazônia: Do Zero ao Empreendedorismo Cultural”, que vai oferecer bolsa mensal de R$ 800, durante seis meses, a 150 artistas e agentes culturais da periferia de Manaus.

A iniciativa visa formar empreendedores culturais com foco em territórios periféricos, promovendo acesso gratuito a uma trilha de formação em gestão de projetos culturais, captação de recursos, educação financeira, marketing, comunicação digital e desenvolvimento pessoal.

Recorte social

Com viés inclusivo e reparador, a jornada garante 70% das vagas para pessoas negras ou pardas, 50% para mulheres cis e trans, além de reservar 35% das oportunidades a jovens de até 35 anos.

“Esse projeto é sobre redistribuir acesso. Não é só formação, é potência”, explica a organização da Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM), responsável pela ação.

Apoio institucional

A jornada “Urbanos da Amazônia” é realizada com patrocínio do Nubank e da WEG, apoio do Impact Hub Manaus e viabilização pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MinC).

Serviço

O quê: Lançamento da jornada formativa “Urbanos da Amazônia: Do Zero ao Empreendedorismo Cultural”

Quando: Hoje, segunda-feira, 2 de junho

Horário: A partir das 19h

Onde: Hall do Impact Hub Manaus (Av. Ephigênio Salles, nº 1.299 – Aleixo)



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱