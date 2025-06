Festival Folclórico do AM estreia competição de quartetos de quadrilha; veja programação

O festival começou oficialmente no sábado (31/5) e segue até o dia 21 de junho.

O 67º Festival Folclórico do Amazonas estreou neste domingo (1º/6) a primeira Competição de Quartetos de Quadrilha, em homenagem ao Dia do Quadrilheiro. A apresentação histórica reuniu grupos folclóricos no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na zona Sul de Manaus, e encantou o público presente.

O quarteto da Junina Cabocla venceu a disputa, seguido pela Junina Ardente, em segundo lugar, e o grupo João e Maria, em terceiro. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), promoveu a iniciativa, que trouxe inovação ao festival e valorizou os artistas da cultura popular.

“Estamos vivenciando uma nova versão do festival, com estrutura revitalizada e ações que valorizam os artistas da cultura junina”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato.

O festival começou oficialmente no sábado (31/5) e segue até o dia 21 de junho. A partir de terça-feira (3/6), o evento entra na fase competitiva nas categorias Bronze e Prata, com apresentações de quadrilhas, danças regionais e boi-bumbá.

A Rádio e TV Encontro das Águas transmite o festival, ampliando o alcance da festa para todo o estado.

Programação:

Categoria Bronze

3 de junho (terça-feira)

20h – Ciranda: Ciranda Molejo

20h35 – Dança Nordestina: Guerreiros do Sertão

21h10 – Ciranda: Ciranda Mocidade

21h45 – Quadrilha Cômica: Cravo e a Rosa

22h20 – Quadrilha de Duelo: Indomáveis do Oeste

22h55 – Dança Nordestina: Cabras do Capitão Corisco

4 de junho (quarta-feira)

20h – Quadrilha Tradicional: Explosão de Alegria

20h35 – Ciranda: Emoção do Armando Mendes

21h10 – Quadrilha Cômica: Fuzileiros na Roça

21h45 – Quadrilha de Duelo: Anjos Bandidos Show

22h20 – Dança Nordestina: Bandoleiros do Sertão

22h20 – Quadrilha Tradicional: Unidos na Roça

22h55 – Quadrilha Tradicional: Pimentinha na Roça

5 de junho (quinta-feira)

20h – Quadrilha Tradicional: União na Roça

20h35 – Quadrilha Cômica: Esquadrão Elite na Roça

21h10 – Quadrilha Tradicional: Alegria Caipira

21h45 – Quadrilha de Duelo: Renascer

22h20 – Dança Nordestina: Cabras do Capitão Cabeleira

22h55 – Quadrilha Tradicional: Unidos da Alvorada

6 de junho (sexta-feira)

20h – Quadrilha Tradicional: Junina Promorar

20h35 – Ciranda: Ciranda Sonho de Cirandeiro

21h10 – Quadrilha Cômica: Bixas Loukas

21h45 – Dança Nordestina: Cabras do Capitão Meia Noite

22h20 – Quadrilha Tradicional: Baru Junina

22h55 – Quadrilha Tradicional: Brotinhos do Parque

7 de junho (sábado)

20h – Quadrilha Tradicional: Junina Tia Célia

20h35 – Ciranda: Ciranda do Parque 10

21h10 – Quadrilha Cômica: Renovação

21h45 – Dança Alternativa: Hydra na Roça

22h20 – Ciranda: Ciranda Sedução da Compensa

22h55 – Quadrilha Tradicional: Explosão de Manaus

23h30 – Quadrilha Tradicional: Junina Girassol

8 de junho (domingo)

19h – Quadrilha Tradicional: Matutos Honoré

19h35 – Ciranda: Ciranda Evolução

20h10 – Quadrilha Cômica: Castelo das Loucas

20h45 – Dança Alternativa: Gang Axé Ostentação

21h20 – Dança Nordestina: Cangaceiros do Vale Perdido

21h55 – Quadrilha Tradicional: Mocidade na Roça

22h30 – Quadrilha Tradicional: Junina Flor de Liz

11 de junho (quarta-feira)

20h – Quadrilha Tradicional: Amor de São João

20h35 – Ciranda: Ciranda Brotinhos do Coroado

21h10 – Dança Nordestina: Filhos de Lampião

21h45 – Quadrilha Cômica: Papudinhos na Roça

22h20 – Dança Alternativa: Star Hits na Roça

22h55 – Dança Nordestina: Vingadores de Virgulino

23h30 – Quadrilha Cômica: Mercenários na Roça

Categoria Prata

12 de junho (quinta-feira)

20h – Ciranda: Ciranda São Sebastião

20h50 – Dança Nordestina: Lampião Rei do Sertão

21h40 – Dança Internacional: Jai Ho

22h30 – Povos Indígenas: Manaus

23h20 – Dança Nordestina: Descendentes de Lampião

0h10 – Ciranda: Independente da Compensa

13 de junho (sexta-feira)

20h – Dança Internacional: Rancho Luso Brasileiro

20h50 – Dança Nacional: Xameguinho do Xote

21h40 – Dança Internacional: Grupo Amaz Arte Livre

22h30 – Dança Nacional: Xote da Karolina

23h20 – Ciranda: Explode Coração

0h10 – Povos Indígenas: Bares

1h – Quadrilha de Duelo: Espiões na Roça

14 de junho (sábado)

20h – Quadrilha Cômica: Escolinha na Roça

20h50 – Quadrilha Alternativa: Os Atrapalhados na Roça

21h40 – Dança Regional: Lendas e Povos da Amazônia

22h30 – Quadrilha de Duelo: Anjos do Faroeste

23h20 – Ciranda: Ciranda do Aleixo

0h10 – Quadrilha Alternativa: Hit Dance

15 de junho (domingo)

19h00 – Quadrilha de Duelo: Reis do Faroeste

19h50 – Quadrilha Cômica: Pedro e Pedrita

20h40 – Dança Regional: Pássaro Gavião Real

21h30 – Quadrilha Cômica: Kero é Klose

22h20 – Boi Bumbá: Flor do Campo

18 de junho (quarta-feira)

20h – Quadrilha Tradicional: Explosão na Roça

20h50 – Quadrilha Cômica: Bagaceira na Roça

21h40 – Quadrilha Tradicional: Junina Cabocla

22h30 – Quadrilha Cômica: João e Maria

23h20 – Quadrilha Tradicional: Caipira Rastapé na Roça

0h10 – Quadrilha Tradicional: Junina Império na Folia

19 de junho (quinta-feira)

20h – Quadrilha Tradicional: Junina Ardente

20h50 – Quadrilha Tradicional: Rosas da Noite

21h40 – Ciranda: Ciranda da Betânia

22h30 – Quadrilha Tradicional: Gaviões na Roça

23h20 – Quadrilha Tradicional: Os Caipiras Afobados

0h10 – Cacetinho: Pidá Djapá

20 de junho (sexta-feira)

20h – Quadrilha Tradicional: Festança na Roça

20h50 – Quadrilha Tradicional: Faz Raiva na Roça

21h40 – Quadrilha Tradicional: Revolução na Roça

22h30 – Cacetinho: Manau

23h20 – Quadrilha Tradicional: Família Gald

21 de junho (sábado)

20h – Quadrilha Tradicional: Meu Reino Junino

20h50 – Dança Nordestina: Cangaceiros de Juazeiros

21h40 – Ciranda: Ciranda Força Jovem

22h30 – Dança Nordestina: Vingadores do Sertão

23h20 – Quadrilha Tradicional: Manto Azul

0h10 – Dança Nordestina: Cangaceiros de Lampião

1h – Dança Nordestina: Cangaceiros de Asa Branca

