Vereador é preso suspeito de torturar enteado de 4 anos no interior do AM

Santa Isabel do Rio Negro

O vereador Robson Beleza Oda, presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, foi preso neste domingo (1º) após o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) solicitar sua prisão preventiva. A medida foi baseada em um vídeo que mostra o parlamentar torturando e maltratando o próprio enteado, uma criança de apenas 4 anos.

O promotor de Justiça Paulo Alexander dos Santos Beriba, responsável pela solicitação, anexou ao processo o vídeo em que a criança aparece amarrada a uma cama e sendo agredida, visivelmente aterrorizada.

As imagens circularam nas redes sociais e causaram grande comoção entre os moradores da cidade. O Conselho Tutelar acompanha o caso desde a denúncia.

O Ministério Público abriu um procedimento investigatório diante da gravidade das agressões. A Justiça da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro aceitou o pedido de prisão preventiva e determinou medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da criança.

O MP também ajuizou uma ação solicitando a suspensão do poder familiar da mãe da vítima, alegando que ela não tem condições adequadas para cuidar do filho. O órgão pediu ainda a guarda unilateral do menino ao pai biológico, como forma de assegurar sua proteção integral.

O caso teve grande repercussão no município. A criança está sob acompanhamento e em segurança, enquanto o processo judicial segue em curso para responsabilizar o vereador e garantir os direitos da vítima.

Em nota publicada nas redes sociais no dia 31 de maio, o vereador Robson Beleza Oda, como presidente da Câmara Municipal, afirmou estar à disposição da Justiça e dos órgãos competentes. Ele declarou que confia na atuação técnica, imparcial e rigorosa das autoridades e reafirmou seu compromisso com a transparência, a legalidade e a responsabilidade pública.

Leia mais

Justiça revoga prisão de delegado do AM investigado por sequestro e tortura

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱