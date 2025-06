Dois homens são procurados por roubo com reféns em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo com reféns ocorrido na zona leste de Manaus. O crime aconteceu na quinta-feira (29), por volta das 17h30, em uma residência localizada no ramal do Ipiranguinha, bairro Jorge Teixeira.

Segundo o delegado Mauro Duarte, titular do 30º DIP, os suspeitos ainda não foram identificados. Imagens dos criminosos foram divulgadas para auxiliar nas investigações.

Crime durou mais de 12 horas

Os dois homens estavam armados quando abordaram uma das vítimas, que lavava o carro na garagem. Após rendê-la, mantiveram toda a família refém durante a noite e madrugada, encerrando o crime apenas na manhã da sexta-feira (30), por volta das 6h.

“Após rendê-la, eles mantiveram um refúgio familiar durante toda a noite de quinta-feira e madrugada de sexta. Do local, foram levados um automóvel Chevrolet Celta, de cor cinza, aparelhos celulares, uma televisão de 32 polegadas e relógios”, relatou o delegado Mauro Duarte.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima

A PC-AM reforça que qualquer informação sobre o paradeiro dos criminosos pode ser repassada de forma segura e anônima.

Telefone do 30º DIP: (92) 98409-3030

(92) 98409-3030 Disque-Denúncia da SSP-AM: 181

"A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo", garantiu o delegado.

