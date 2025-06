Justiça manda soltar MC Poze do Rodo

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, teve sua prisão temporária revogada nesta segunda-feira (2), após decisão do desembargador Peterson Barroso, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Preso na última quinta-feira (29), Poze permanecia custodiado no presídio Bangu 3, no Complexo de Gericinó, até a noite desta segunda, já que a Secretaria de Administração Penitenciária ainda não havia sido oficialmente notificada da decisão judicial.

Na análise do habeas corpus, o desembargador avaliou que não havia fundamentos suficientes para manter o artista detido. “A prisão não deve recair sobre o elo mais frágil, mas sim sobre os líderes da organização criminosa que aterroriza a sociedade com crimes graves”, afirmou Barroso.

Apesar da soltura, Poze terá que cumprir medidas cautelares, entre elas:

Apresentar-se mensalmente à Justiça até o dia 10 de cada mês para justificar suas atividades;

Não sair da Comarca do Rio sem autorização judicial;

Manter um número de telefone ativo para eventual contato imediato da Justiça;

Informar qualquer mudança de endereço;

Não se comunicar com investigados, testemunhas ou pessoas ligadas à facção Comando Vermelho;

Entregar o passaporte ao juízo responsável pelo caso.

O advogado do cantor, Fernando Henrique Cardoso Neves, comentou a decisão: “Uma medida equilibrada que restabelece o direito à liberdade e reafirma a presunção de inocência.”

Poze é investigado por suposta ligação com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e apologia ao crime. Segundo a Polícia Civil, ele teria associação com o Comando Vermelho, realizando apresentações em territórios dominados pela facção, onde traficantes armados garantiriam a segurança dos eventos.

A prisão ocorreu em sua residência, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital fluminense, durante ação de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

As investigações seguem em curso, e o artista permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso é analisado.

Com informações do G1

