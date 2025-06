VÍDEO: População enfrenta horas de espera na BR-319 após queda de barragem

O rompimento de uma barragem no km 23 da BR-319, na travessia do rio Curuçá, tem provocado longas filas e espera de horas para motoristas e moradores que tentam atravessar o trecho. A estrutura cedeu por volta das 17h do sábado (31), interrompendo totalmente o tráfego. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (2).

Tráfego segue interditado e veículos enfrentam fila quilométrica

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram motoristas tentando, sem sucesso, consertar a barragem de forma improvisada. Caminhões carregados com alimentos e outros insumos essenciais estão parados no local, aguardando liberação.

A barragem havia sido construída como solução emergencial após o desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, em 2022. Com o rompimento da estrutura, a passagem de veículos e pedestres foi totalmente bloqueada.

Logística e comunidades afetadas

A BR-319 é a principal ligação terrestre entre Manaus (AM) e Porto Velho (RO). A interrupção da travessia afeta diretamente o comércio e o abastecimento de cidades como Autazes e outras comunidades ao longo da rodovia, prejudicando a logística e o deslocamento de moradores.

DNIT confirma interdição e recomenda rotas alternativas

Em nota oficial, a Superintendência Regional do DNIT no Amazonas informou que o rompimento foi causado pela forte correnteza do rio Curuçá. O tráfego está interrompido no km 23,30 da BR-319 e a passagem está totalmente bloqueada, inclusive para veículos de pequeno porte.

Como alternativa, o DNIT recomenda a utilização das balsas que operam normalmente para o porto da Gutierrez e para o Careiro da Várzea.

Trabalhos de recuperação estão em andamento

Equipes do DNIT estão mobilizadas no local, tentando restabelecer o tráfego o mais rápido possível. A orientação é para que caminhoneiros, especialmente os que transportam carga pesada, evitem o trecho até a normalização total.

A PRF reforça que novas informações serão divulgadas assim que houver atualizações sobre as condições de tráfego na área.

Caos na BR-319: ponte desaba e interdição revolta moradores pic.twitter.com/bh8zEECRip — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 3, 2025

Leia mais:

Travessia na BR-319 é totalmente interditada após rompimento de barragem no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱