Torcidas organizadas invadem sede do Corinthians

Seis torcidas organizadas do Corinthians invadiram a sede social do clube, localizada no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira (3).

Um vídeo mostra os integrantes da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra do lado de dentro do estabelecimento, passando correntes no portão e dizendo que estão fechando o Corinthians “por má administração”.

Em nota, A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, definiu a ação como um “ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Sport Club Corinthians Paulista há décadas”.

“O Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, amadoras, omissas e elitistas, que viraram as costas para quem sustenta esse clube há mais de 114 anos: o povo”.

Tumulto no Corinthians

O clube alvinegro vive um momento conturbado na política. O Conselho Deliberativo votou, no último dia 26 de maio, a favor do afastamento de Augusto Melo, eleito presidente no final de 2023.

Dias depois, Augusto retornou ao clube com Maria Angela de Souza Ocampos, que assumiu o comando do Conselho Deliberativo e anulou o impeachment do mandatário, em uma tentativa de o devolver ao poder do clube.

Na ocasião houve tumulto no Corinthians, que, segundo a polícia, começou após um grupo de torcedores tentar destituir Augusto Melo. Na noite desse sábado, o ex-presidente da Gaviões da Fiel e liderança histórica da torcida Douglas Deungaro convocou torcedores a tomarem as dependências do clube.

“Convoco a massa. Vamos tomar o clube, que é de todo mundo. Vou dormir aqui, porque nós não admitimos esses caras brigarem por esse tipo de política, do poder pelo poder, e não se preocupam com o Corinthians”, disse o torcedor, em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Durante a discussão, que ocorreu na sala da presidência, uma das portas foi danificada. Os envolvidos foram levados à delegacia especializada, onde o caso foi registrado como de ameaça, injúria, constrangimento ilegal, promoção de tumulto, incitação à violência, cárcere privado e denunciação caluniosa. Todos foram orientados quanto ao prazo legal para representação criminal”, afirma a Secretaria da Segurança Pública (SSP), em nota.

Além dos policiais civis do Drade e do Garra, também foi acionado o pelotão noturno do Batalhão de Choque que, ao chegar ao local, encontrou a situação menos tensa do que momentos antes.

Reivindicações das organizadas

Segundo a Gaviões da Fiel, o protesto acontece de maneira pacífica e “exige mudanças urgentes e estruturantes” no Corinthians.

Entre as exigências estão o direito a voto do sócios torcedores do clube, a mudança imediata do estatuto e a punição e a expulsão para os responsáveis por aumentar as dívidas do Corinthians em gestões anteriores.

Na fala do vídeo, o presidente da agremiação, Alexandre Domênico Pereira, critica o atual presidente interino Osmar Stabile por conta das escolhas recentes de dirigentes e diz que Augusto Melo enganou a torcida.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Dorival Júnior assume oficialmente comando técnico do Corinthians

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱