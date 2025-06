Nova interdição ocorre cerca de 2 km do trecho onde o aterro sobre o rio Curuçá cedeu no fim de semana

A BR-319 segue interditada, na tarde desta terça-feira (3), após o rompimento de um cabo na balsa que faz a travessia do rio Autaz Mirim. A nova interdição ocorre cerca de 2 km do trecho onde o aterro sobre o rio Curuçá cedeu no fim de semana e já passou por reparos emergenciais.

Um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra os trabalhos de recuperação na balsa. No entanto, segundo a PRF, ainda não há previsão para liberação do tráfego no km 23 da BR, pois o trecho do km 25, na comunidade Altaz Mirim, permanece interditado. A balsa está fora do alinhamento e o rebocador apresentou pane no motor, o que impede o restabelecimento da travessia.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o rompimento do cabo da balsa na travessia do rio Autaz-Mirim, na BR-319, foi provocado por um caminhão de carga pesada que forçou a entrada na balsa de forma indevida. A manobra causou a quebra do cabo, comprometendo a operação no local.

Segundo o DNIT, o veículo foi rapidamente removido da área e as equipes iniciaram os trabalhos de reposicionamento da balsa.

Paralelamente, na ponte sobre o rio Curuçá, também na BR-319, está sendo realizada uma operação de reforço com uso de rachão (camada de pedras) nos acessos. A intervenção, que ocorre de forma programada ao longo da semana, abrange ambos os lados da ponte e visa garantir a retomada plena do tráfego, inclusive para veículos pesados.

Reparo emergencial

Por volta das 20h de segunda-feira (2), o DNIT havia liberado o tráfego de veículos leves no trecho, após concluir o reparo emergencial de uma barragem que havia desabado no mesmo ponto da rodovia. O rompimento da estrutura, causado pelo alto volume de água e a forte correnteza, interditou a passagem desde a madrugada de domingo (1º).

Mesmo com a liberação parcial, caminhões e carretas continuavam impedidos de passar. Segundo o DNIT, as equipes seguem trabalhando para liberar totalmente a via o mais breve possível.

Equipes do DNIT permanecem de plantão para atender possíveis emergências, enquanto a PRF atua na organização do tráfego e na segurança da área.

Leia mais: O Amazonas pede passagem pela BR-319

