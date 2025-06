VÍDEO: Rafa Kalimann e Nattan anunciam gravidez

Anúncio emocionante foi feito no Instagram nesta terça-feira (3).

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann anunciou na noite desta terça-feira (3), por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, que está grávida do cantor de forró Nattan. O casal, que assumiu publicamente o relacionamento em dezembro de 2024, agora se prepara para a chegada do primeiro filho.

No vídeo, Rafa surpreende o namorado com a notícia de forma comovente. Ela lê uma carta escrita com carinho, na qual destaca o amor entre os dois e a nova fase que estão prestes a viver juntos.

As imagens mostram ainda um momento íntimo e especial: os dois ouvindo juntos os batimentos cardíacos do bebê pela primeira vez, em uma cena repleta de emoção.

Desde que oficializaram o namoro, Rafa Kalimann e Nattan vêm compartilhando momentos do relacionamento nas redes sociais, com declarações públicas e aparições juntos em eventos. Agora, celebram a nova etapa com alegria e muito amor.

VEJA VÍDEO

