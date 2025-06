Homem é achado esfaqueado no Centro de Manaus com bilhete: ‘jogava com a polícia’

Um homem ainda não identificado foi encontrado esfaqueado na manhã desta quarta-feira (4), na Praça Terreiro Aranha, no Centro de Manaus.

A vítima estava ensanguentada, enrolada em um saco plástico, e tinha ao lado do corpo um bilhete com a mensagem: “Morreu porque jogava com a polícia.”

Mesmo ferido, o homem ainda apresentava sinais de vida quando populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe prestou os primeiros socorros e o levou ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e isolaram a área para o trabalho da perícia.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

Leia mais

Diretor esfaqueado em escola de Manacapuru recebe alta: ‘Livramento de Deus’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱