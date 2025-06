Ingressos de pista para show de Alcione em Manaus esgotam

Apresentação celebra 50 anos de carreira da artista no dia 21 de junho, no Studio 5

Os ingressos de pista para o show de Alcione em Manaus, que acontece no dia 21 de junho no Studio 5, estão oficialmente esgotados. A alta procura mostra o entusiasmo do público local em comemorar os 50 anos de carreira de uma das maiores artistas da música brasileira.

Ingressos ainda disponíveis em outras áreas

Embora a pista tenha esgotado rapidamente, ainda há ingressos à venda nos setores Mesa Ouro, Mesa Prata e Front Stage, que oferecem mais conforto e visão privilegiada do palco.

Essas categorias podem ser adquiridas pelo site bilheteriadigital.com.br ou nas lojas Oba Ingressos dos shoppings Millennium e Manauara.

Alcione promete noite emocionante em Manaus

Com um repertório repleto de clássicos como “Você Me Vira a Cabeça” e “Não Deixe o Samba Morrer”, Alcione prepara um show repleto de emoção, homenagens e encontros com a memória afetiva do público.

A apresentação contará com estrutura especial, ambientação de alto padrão e produção assinada pela Fábrica de Eventos, responsável por proporcionar uma experiência única e inesquecível.

