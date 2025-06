Omar Aziz entrega kits náuticos a 53 municípios do Amazonas

Dezenas de prefeitos e representantes de 53 municípios do Amazonas participaram, na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), da entrega de kits náuticos destinados a reforçar a estrutura das prefeituras e ampliar as ações de assistência social nas comunidades ribeirinhas e áreas de difícil acesso. A ação é resultado de uma emenda parlamentar de R$ 6 milhões apresentada pelo senador Omar Aziz.

Os kits facilitarão o atendimento às populações que enfrentam desafios durante as cheias e secas severas, fortalecendo o suporte do Estado nas regiões mais vulneráveis.

O senador Omar Aziz destacou o compromisso com o cuidado às populações do interior e anunciou planos para ampliar a segurança pública no Amazonas.

“Cuidar dessas pessoas é obrigação nossa e nós vamos cuidar delas. Segurança pública não se faz só com polícia, mas com educação, saúde, assistência social e programas sociais”, afirmou.

Além disso, Omar Aziz anunciou a futura contratação de 10 mil guardas municipais armados, treinados e pagos pelo Estado para reforçar a segurança nos municípios.

“Vamos combater a criminalidade com o apoio de todos vocês. Sei como fazer e farei com a colaboração de cada prefeito e prefeita”, concluiu, sendo muito aplaudido pelos presentes.

A cerimônia contou com a presença da secretária de Estado de Assistência Social, Kely Patrícia; da deputada estadual Alessandra Campelo; do vereador Allan Campelo; do presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson Souza; e de prefeitos como Mateus Assayag (Parintins), Val Maciel (Manacapuru) e Augusto Ferraz (Iranduba).

