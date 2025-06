Gusttavo Lima apresenta “O Embaixador Classic” em Manaus neste sábado

A apresentação em Manaus contará com super estrutura, iluminação cênica, efeitos visuais e a presença da orquestra que acompanha o cantor em todas as edições da turnê.

Manaus (AM) – O cantor Gusttavo Lima desembarca em Manaus neste sábado, 7 de junho, para apresentar o espetáculo “O Embaixador Classic” na Arena da Amazônia. O projeto, que marca uma nova fase na carreira do sertanejo, leva ao palco uma seleção dos maiores sucessos de sua trajetória com arranjos inéditos, banda completa e orquestra ao vivo.

A capital amazonense é uma das paradas da turnê nacional que já passou por diversas cidades do Brasil e também dos Estados Unidos. O novo formato promete transformar os clássicos de Gusttavo Lima em uma experiência musical grandiosa e emocionante para o público manauara.

Repertório com sucessos e emoção

No show, o artista revisita músicas que marcaram sua carreira, como “Inventor dos Amores”, “60 Segundos”, “Cabelo Cor de Ouro”, “Cem Mil”, “Desejo Imortal” e “Hora de Amar”, entre outras faixas conhecidas pelos fãs. Os arranjos ganham uma nova roupagem, misturando ritmos com a sofisticação da orquestra, sob uma atmosfera de espetáculo teatral.

“Esse é um show que ninguém pode perder. O Embaixador Classic é um espetáculo maravilhoso recheado de canções interpretadas de maneira muito especial! Todos estão convidados e eu espero por vocês para vivermos juntos essa experiência emocionante”, declarou o cantor.

Um projeto que nasceu da pandemia

“O Embaixador Classic” teve origem em 2021, durante uma live intimista realizada por Gusttavo Lima no auge da pandemia. A boa recepção do público e a potência do formato o inspiraram a transformar a proposta em um show ao vivo completo, com produção robusta e clima de concerto.

Segundo a produção do evento, a apresentação em Manaus contará com estrutura de grande porte, iluminação cênica, efeitos visuais e a presença da orquestra que acompanha o cantor em todas as edições da turnê.

Ingressos à venda

Os ingressos para o show estão disponíveis no site e aplicativo da plataforma BaladApp. A expectativa é de casa cheia, com milhares de fãs prontos para cantar junto com o Embaixador em uma das arenas mais emblemáticas do Brasil.

Serviço:

📍 Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

📆 Data: Sábado, 7 de junho de 2025

🕘 Horário: A partir das 21h

🎟️ Ingressos: À venda no BaladApp

Leia mais:

Gusttavo Lima apresenta “O Embaixador Classic” em Manaus neste sábado

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱