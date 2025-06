Preso homem que tentou matar a esposa a facadas no Natal

Um homem de 34 anos foi preso por tentativa de feminicídio, ameaça e injúria contra sua esposa, de 27 anos. O crime ocorreu no dia 25 de dezembro de 2024 e foi investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) norte/leste.

Segundo as autoridades, o ataque foi motivado por ciúmes e presenciado pelos filhos da vítima. A prisão do agressor aconteceu no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, nesta quarta-feira (5).

Detalhes do crime

De acordo com a delegada, o agressor pediu para ver o celular da esposa e, após ela se recusar, ele a injuriou e a agrediu com um soco na boca. Em seguida, golpeou a vítima com uma faca, levando-a a desmaiar.

Ao recobrar a consciência, a mulher foi novamente atacada. O pai dela tentou intervir e também foi agredido. Mesmo ferida, a vítima defendeu o pai quebrando uma garrafa de vidro na cabeça do agressor.

Ação rápida da polícia

A vítima denunciou o caso à polícia, o que levou à solicitação de um mandado de prisão preventiva e de medida protetiva. Durante diligências na quarta-feira (4), a polícia localizou e prendeu o homem.

“Durante diligências na quarta-feira (4), a equipe policial da DECCM norte/leste conseguiu localizar e prender o autor no bairro Cidade de Deus, zona norte”, finalizou a delegada. O que acontece agora

O agressor está à disposição da Justiça e responderá por tentativa de feminicídio, ameaça e injúria, todos no contexto de violência doméstica.

