Bolsonaro diz que não tem relação com Carla Zambelli

Após prestar depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (5), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou não ter qualquer ligação com a deputada federal Carla Zambelli, que teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol.

“Não tenho vínculo com ela, não transferi dinheiro via Pix, não tratei desse assunto com ninguém. Tudo o que sei foi por meio da imprensa”, disse Bolsonaro, ao ser questionado sobre o caso ao sair da sede da PF.

A declaração foi feita após o ex-presidente ser ouvido no âmbito de uma investigação do Supremo Tribunal Federal (STF), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito apura se o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, atuou nos bastidores para intimidar ministros da Suprema Corte.

De acordo com informações, Zambelli desembarcou na Itália nesta quinta-feira, pouco antes de ter seu nome adicionado à lista da Interpol — mecanismo internacional que facilita a captura de foragidos em outros países.

O caso ganhou repercussão internacional e reacendeu as discussões sobre o uso de redes e articulações políticas no exterior para influenciar decisões judiciais no Brasil. Eduardo Bolsonaro é suspeito de buscar apoio entre aliados do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, para pressionar o Judiciário brasileiro, inclusive com possíveis sanções contra membros do STF.

(*) Com informações do G1

Leia mais:

