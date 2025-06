Debate sobre Amazônia marca lançamento de livro em Manaus

Os desafios e caminhos para um modelo econômico sustentável para a Amazônia foram temas de debate durante o lançamento da obra ‘A Amazônia do Futuro e o Futuro da Amazônia: Economia Verde é a Nossa Bala de Prata?’. O evento aconteceu, nesta quinta-feira (5), na Biblioteca do ICBEU, com a presença de autoridades e convidados.

Para a autora do livro, Michele Aracaty, a sociedade precisa ter um papel mais ativo nas pautas que envolvem a Amazônia para que, assim, as mudanças possam começar a acontecer.

“A obra tem o propósito de provocar uma discussão acerca da necessidade de identificar um modelo de desenvolvimento regional que possa gerar emprego e renda verdes para as cidades do interior do Amazonas. O modelo da Zona Franca de Manaus é relevante, mas ainda não conseguiu impactar economicamente as populações ribeirinhas”, destacou a autora.

O material apresentado na obra é resultado da pesquisa de pós-doutorado, realizada no período de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, no Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Como parte dos investimentos do Governo do Amazonas no protagonismo de mulheres e meninas na ciência, tanto a pesquisa como a produção do livro foram contempladas com um aporte financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

Próximos lançamentos

Entre os dias 27 e 31 de julho, a obra também será apresentada no 63º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober) na Universidade de Passo Fundo (UPF), na cidade de Passo Fundo/RS.

Já entre os dias 10 e 13 de setembro, a autora estará presente divulgando o livro no XII Seminário Internacional sobre o Desenvolvimento Regional Santa Cruz do Sul, que este ano terá o tema ‘Planejamento e Desenvolvimento Regional: Estado, Mercado e Sociedade’.

Sobre o livro

Um dos principais destaques da obra de Michele Aracaty é a discussão sobre os desafios de lidar com a dimensão territorial da Amazônia e construção de um modelo econômico sustentável e rentável. Muito além da fauna e da flora, o maior bioma do Brasil também é cenário de desigualdades sociais e sofre com a falta de políticas públicas adequadas voltadas ao meio ambiente.

Partindo desse ponto, a autora destaca o protagonismo da Amazônia em meio à crise climática mundial. Qual seria a ‘bala de prata’ (metáfora que aborda a solução de um problema de maneira imediata) para alavancar o desenvolvimento econômico e não pressionar ainda mais os ecossistemas e recursos naturais?

