Veja como ficará o trânsito no Pentecostes 2025 em Manaus

Operação no Sambódromo começa às 6h30 e garante segurança viária

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai realizar uma operação intensiva de organização e monitoramento do trânsito durante o evento religioso Pentecostes 2025, que acontece neste domingo, 8 de junho, a partir das 12h, na área do Sambódromo e adjacências, na zona Centro-Oeste da capital.

A partir das 6h30, a rua Flaviano Limongi será interditada para o estacionamento exclusivo de viaturas operacionais. Também serão bloqueadas duas faixas da avenida Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo, para garantir o acesso e a segurança viária dos participantes. O fluxo de veículos nas vias principais não será alterado, mas poderá passar por ajustes pontuais, conforme avaliação do diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari.

“Nosso objetivo é garantir a fluidez do trânsito, preservar a segurança dos direitos e ordenar a circulação na região com o mínimo de impacto para o tráfego local”, afirmou Ventilari.

Estacionamento e organização viária

O estacionamento para ônibus estará disponível nas avenidas Belmiro Vianez e Alameda do Samba. Agentes de trânsito do IMMU estarão posicionados em pontos estratégicos para orientar os condutores e garantir a organização das vias durante toda a operação.

Transporte coletivo durante o evento

Os ônibus que circulam pelas avenidas Pedro Teixeira, Loris Cordovil e Constantino Nery manterão seus itinerários normais. Caso haja necessidade, essas vias poderão ser temporariamente interditadas. As rotas dos coletivos serão ajustadas conforme a demanda e as alterações serão informadas no próprio local.

A operação de trânsito para o Pentecostes 2025 contará com o apoio de agentes do IMMU e demais órgãos de segurança pública, garantindo a mobilidade urbana e a tranquilidade dos milhares de fiéis esperados no evento.

