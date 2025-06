“Poze do Povo”, diz MC Poze do Rodo ao anunciar novidade aos fãs

O MC Poze do Rodo, que deixou a prisão na última terça-feira (3/6), usou seu perfil no Instagram para fazer um convite aos fãs e seguidores

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, que chegou a ser preso no final de maio por apologia ao crime e suposto envolvimento com o tráfico de drogas, anunciou nas redes sociais que vai fazer um show gratuito no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. “Cantar para o meu povo”, disse o funkeiro.

“Poze do Povo”

Numa postagem no Instagram, ele agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que, agora, é o “Poze do Povo”. “Por gratidão a todos pela corrente positiva, estarei fazendo um evento no CPX [Complexo do Alemão]. É só chegar e curtir à vontade”, escreveu Poze.

Ele continuou. “E, mais uma vez, obrigado por tudo. Sem vocês, eles iriam me deixar lá até hoje! Saiba que do Poze do Rodo fui a Poze do Povo. Amanhã vamos curtir todos juntos! Eu estarei lá pra cantar para o meu povo, mais alguém fecha nessa comigo?”, questionou.

Nas redes, muita gente ficou preocupada. “Dá até medo… que Deus guarde ele, a galera que vai comparecer!!!”, disse Pâmela Lopes. “Quem não deve não teme! Se ele tivesse alguma associação como alegam ele não pisaria em comunidade”, apontou Alex Mello.

