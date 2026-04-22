BBB 26

Campeã planeja investir valor na aposentadoria e já acumula prêmios

Publicado em 22 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Brasil – A jornalista Ana Paula Renault venceu o Big Brother Brasil 26 e garantiu um prêmio de R$ 5,7 milhões. Além disso, ela já decidiu como pretende usar o valor.

Campeã planeja investir na aposentadoria

Durante o confinamento, Ana Paula afirmou que vai investir o dinheiro no próprio futuro. Segundo ela, o objetivo principal é garantir estabilidade financeira.

Além disso, ela destacou que pretende movimentar a economia com o valor conquistado.

Vitória marca retorno após 10 anos

A conquista ganha ainda mais destaque porque acontece dez anos após sua expulsão no reality. Dessa forma, a jornalista retorna ao programa e conquista o título.

Prêmios acumulados aumentam valor total

Além do prêmio principal, Ana Paula também acumulou outros ganhos ao longo da edição.

Primeiro, ela conquistou R$ 50 mil na dinâmica “Ganha-Ganha”. Depois, ela ganhou um apartamento avaliado em R$ 270 mil.

Além disso, a campeã levou um carro 0 km, o Geely EX5 EM-i, avaliado em cerca de R$ 200 mil.

Vida pessoal influenciou decisões financeiras

Ana Paula já declarou que possui uma vida confortável devido ao apoio familiar. No entanto, ela reforça que deseja garantir independência financeira.

Além disso, a jornalista herdou um imóvel em Cabo Frio, que posteriormente vendeu para investir em experiências pessoais, como viagens.

Outros finalistas também recebem prêmios

Enquanto isso, Milena, que ficou em segundo lugar, recebeu R$ 150 mil, além de um apartamento e valores acumulados.

Por fim, Juliano Floss, terceiro colocado, levou R$ 50 mil, um apartamento e premiações das dinâmicas do programa.

Reality segue gerando repercussão

Assim, o BBB 26 encerra mais uma edição com grande repercussão. Além disso, a vitória de Ana Paula reforça sua trajetória marcante no reality.

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