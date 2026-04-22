Campeã

Ana Paula ainda alfinetou Maxiane Rodrigues e Jonas Sulzbach, a quem chamava respectivamente de "coordenadora de resort" e "quinta série"

A vencedora do BBB 26 (Globo), Ana Paula Renault, pensa no futuro. Não que ela precise trabalhar pelos próximos anos, já que ganhou mais de R$ 5 milhões no programa. Mas se manter em evidência na TV é uma meta.

Indagada por Ana Maria Braga sobre os desejos profissionais, ela afirma que gostaria de exercer sua profissão como jornalista.

“Gostaria de conseguir levar algo bom às pessoas, transformar vidas, fazer algo que acrescente e mexa com elas”, contou.

É comum que participantes do reality consigam ganhar muito dinheiro com publicidade. Mas Ana Paula teme não ser chamada para esse tipo de trabalho pela autenticidade.

“O mercado publicitário não gosta de pessoas com meu perfil, eu falo o que penso”, pontuou.

No bate-papo, Ana Paula ainda alfinetou Maxiane Rodrigues e Jonas Sulzbach, a quem chamava respectivamente de “coordenadora de resort” e “quinta série”. “Vi que eles estão fazendo um dinheirinho com publicidade [sobre o Globoplay]. Bom para eles.”

(*) Com informações da Folha Press

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