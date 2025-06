Augusto Melo recebeu depósitos de R$ 152 mil em espécie, diz polícia

A Polícia Civil identificou mais de R$ 152 mil depositados em dinheiro na conta de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, em relatório anexado ao pedido de habeas corpus do ex-dirigente, que tenta anular o indiciamento no inquérito do caso Vai de Bet.

Segundo a investigação, entre dezembro de 2023 e abril de 2024, Augusto recebeu R$ 152.070, a maioria em depósitos de até R$ 2 mil, sem identificação da origem e depositante. A polícia destacou que o período destacado é “incomum”: os depósitos começam a partir do momento em que se elegeu presidente do clube e terminam quando o escândalo da patrocinadora é revelado.

Em nota, a defesa de Augusto Melo afirmou que as movimentações são “perfeitamente justificáveis”. “Primeiro, porque o presidente é proprietário da Arena Tatuapé, empreendimento que naturalmente gera fluxo de caixa. E segundo, porque, nos dias atuais, depósitos em dinheiro são feitos quase sempre por meio de caixas eletrônicos, os quais impõem limites físicos por envelope — sendo o valor máximo geralmente de R$ 2 mil. Se o depósito for feito com notas de menor valor, o volume físico aumenta e o valor depositado, por consequência, se reduz”, disse.

“Importante esclarecer que tais movimentações não fazem parte da investigação instaurada no inquérito relacionado à empresa Vai de Bet”, completou.

*Com infromações do Metropóles

