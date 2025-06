Ação retira mais de 200 toneladas de lixo de pontos clandestinos em Manaus

Mutirão de limpeza retirou 52 lixeiras clandestinas e recolheu mais de 200 toneladas de resíduos em bairros de todas as zonas da capital

Manaus (AM) – Mais de 200 toneladas de lixo foram removidas neste sábado (7) em uma nova etapa da operação da Prefeitura de Manaus contra lixeiras clandestinas. A ação ocorreu simultaneamente em várias zonas da cidade e desarticulou 52 pontos de descarte irregular de resíduos sólidos, que comprometem a saúde pública e contribuem para alagamentos.

Os resíduos sólidos foram descartados corretamente no Aterro Municipal. Na primeira etapa da operação, realizada no sábado anterior (31), a força-tarefa desmontou 122 pontos de descarte irregular, coletando EM mais de 420 toneladas de lixo.

De acordo com o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, as ações irão continuar aos sábados até que a situação esteja sob controle.

As lixeiras irregulares, muitas vezes utilizadas como pontos recorrentes de despejo de entulho e lixo doméstico, tornam-se criadouros de vetores de doenças como dengue, chikungunya e leptospirose, além de contribuírem para o entupimento de bueiros e alagamentos em dias de chuva.

Sabá Reis reforçou o apelo à população para que colabore com o trabalho da prefeitura.

“A responsabilidade pela limpeza da cidade é de todos nós. Não há como manter Manaus limpa sem a participação ativa de cada morador. Estamos fazendo a nossa parte com toda a força, mas precisamos que as pessoas parem de jogar lixo nas ruas e terrenos baldios”.

As equipes da Semulsp seguem com a fiscalização e a limpeza dos locais mapeados, com apoio de caminhões coletores, retroescavadeiras e agentes de limpeza. A prefeitura orienta os moradores a fazerem o descarte correto dos resíduos nos horários regulares de coleta domiciliar ou nos ecopontos disponíveis em algumas zonas da cidade.

As denúncias de lixeiras irregulares podem ser feitas pela Ouvidoria Municipal ou pelos canais oficiais da Semulsp.

