Motociclista morre ao ser atropelado e motorista foge sem prestar socorro

Manaus (AM) – Um motociclista identificado como Marcos Aguiar, de 33 anos, morreu na madrugada deste domingo (8) após ser atingido por um carro na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus. O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima trafegava pela via quando foi atingida por um veículo modelo HB20, que seguia em alta velocidade. Com o impacto da colisão, ele morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está à frente das investigações e busca identificar o condutor responsável pelo atropelamento. Câmeras de segurança da área devem auxiliar na apuração do caso.

Imagens feitas por populares mostram o corpo da vítima no chão, ao lado da motocicleta, enquanto moradores e curiosos se aglomeravam sob a chuva.

Leia mais:

VÍDEO: motoqueiro morre ao furar sinal vermelho em Itacoatiara

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱