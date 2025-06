Festa junina celebra o ‘Junho Violeta’ com mais de mil idosos em Manaus

Gestão municipal reforça compromisso com envelhecimento saudável e protagonismo dos idosos

Manaus (AM) – Em alusão ao “Junho Violeta”, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa, a Prefeitura de Manaus , por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), realizou nesta sexta-feira (6), a tradicional festa junina “Respeito Não Tem Idade”.

O evento, que reuniu mais de mil pessoas, aconteceu na sede da FDT, localizada na rua Dr. Thomas, nº 798, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital.

Grupos da própria Fundação Dr. Thomas e do Parque Municipal do Idoso (PMI) participaram das apresentações, reforçando a valorização da cultura regional e o fortalecimento do convívio comunitário.

Entre os destaques da programação estavam a Quadrilha da Fundação Dr. Thomas, a Ciranda e o Carimbó do PMI (Parque Municipal do Idoso), além da apresentação da Quadrilha Brotinhos de Petrópolis e o show da banda Contato Social, que encerraram a noite em grande estilo.

O diretor-presidente da FDT, Eduardo Lucas, comemorou o sucesso do evento e destacou que a comemoração já faz parte do calendário anual de atividades externas aos idosos institucionalizados da fundação.

“Foi uma noite linda, de muita alegria e respeito. Mostrarmos que comemorar o São João também pode ser um ato de cidadania. O ‘Junho Violeta’ nos convida à reflexão sobre o cuidado com as pessoas idosas, e essa festa reforça o compromisso da gestão municipal com o envelhecimento saudável e o protagonismo dos idosos e idosas na sociedade”, afirmou o presidente.

Para Leo Silva, de 53 anos, que participou da festa pela primeira vez, a experiência foi marcante. “É a primeira vez que venho, vim do bairro Dom Pedro e consegui tudo muito bonito e organizado. Fiquei contente em ver como os idosos são bem cuidados e felizes participando dessa festa. A prefeitura está de parabéns por essa iniciativa”, declarou.

A iniciativa reforça o compromisso de gestão municipal em promover políticas públicas externas ao envelhecimento saudável e ao protagonismo das pessoas idosas na sociedade.

