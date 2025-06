Motociclista morre em acidente de trânsito na zona Sul de Manaus

Motorista do carro permaneceu no local até a chegada da polícia

Manaus (AM) – Um motociclista, ainda não identificado, morreu na noite desse domingo (8), em um acidente de trânsito na rua Benjamin Constant, localizada no bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas, o motociclista colidiu com um carro e, devido à força do impacto, foi arremessado ao solo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação.

O condutor do carro permaneceu na via até a chegada da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), que isolou a área e iniciou os primeiros procedimentos para apuração do caso. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

