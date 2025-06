Jovem é preso e adolescente apreendido por estupro e divulgação de vídeo no AM

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 15 foi apreendido por estupro qualificado e divulgação de conteúdo pornográfico infantil, no município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus. A vítima é uma adolescente de 14 anos.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), os suspeitos obrigaram a adolescente a consumir bebida alcoólica antes de cometerem os abusos. Eles gravaram a ação e compartilharam o vídeo em grupos de mensagens.

A mãe da vítima recebeu as imagens no celular e, no domingo (8), procurou a 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para formalizar a denúncia.

Após o relato, equipes da 74ª DIP, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), localizaram e capturaram os dois suspeitos em pontos distintos do município.

