Sinésio Campos destina R$ 500 mil à Fazenda da Esperança do AM

Manaus (AM) – Nesta terça-feira 03), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) recebeu o coordenador regional da Fazenda da Esperança, Padre Vinicius Esch Gouveia, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Na ocasião, o parlamentar destinou meio milhão de reais à entidade.

Do montante, R$ 200 mil reais foram direcionados à unidade de São Gabriel da Cachoeira, R$ 200 mil reais à unidade de Itacoatiara e R$ 100 mil reais à Fazenda da Esperança localizada em Manaus. As emendas serão utilizadas, basicamente, para a aquisição de insumos e produtos de saúde.

“Nosso esforço é para melhorar o Amazonas, apoiando instituições sérias, comprometidas com a qualidade de vida dos cidadãos. Dessa forma agimos com um pé na sociedade e outro no parlamento, impactando de maneira digna e plena a vida de cada um”, declarou o deputado estadual Sinésio Campos.

O coordenador regional da Fazenda da Esperança, Padre Vinicius Esch Gouveia, agradeceu o apoio de Sinésio Campos à entidade. “Pretendemos utilizar esse recurso da melhor maneira possível, com o intuito de devolver a todo ser humano que entra em nossas unidades uma perspectiva de vida e um direcionamento espiritual”.

O que é a Fazenda da Esperança?

A Fazenda da Esperança acolhe jovens com idade entre 18 e 59 anos, que desejam, livremente, se recuperar das drogas. É necessário entrar em um processo pedagógico que envolve trabalho e evangelho, no período de 12 meses. Dúvidas podem ser retiradas por meio do telefone (92) 3877-5179 – escritório da entidade.

*Com informações da assessoria

