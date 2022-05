Amazonenses formam filas no último dia para regularizar título de eleitor

Manaus (AM) – Manauaras formaram filas, na manhã desta quarta-feira (4), para receberem atendimento no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor.

Segundo Wesley Aguiar, secretário de gestão de pessoas, todos os serviços oferecidos presencialmente também são ofertados pelo Título Net. A dica ao eleitor pela grande demanda é tentar fazer o serviço de forma virtual.

“Se não conseguir ou se for excluído digitalmente venha até o Fórum Eleitoral anexo ao tribunal de 8h às 17h e também temos o Centro de Convenções Vasco Vasques, onde vários guichês de atendimentos estão sendo disponibilizados e é um ambiente amplo. Os principais serviços procurados é a transferência de domicílio eleitoral e o alistamento em primeira via. As pessoas que precisam de segunda via não precisam comparecer agora ao tribunal e quem é eleitor e tem pendência de biometria, não precisa vir pois votará normalmente em outubro”, explicou Aguiar.

Para verificar e resolver pendências relativas ao título, o eleitor deverá ter em mãos documentos como cadastro de pessoa física. Em alguns casos é necessário tirar fotos de rosto e de documentos, entre eles RG e comprovante de residência, para solicitar determinados procedimentos. Todas as informações estão disponíveis no portal da Justiça Eleitoral.

O prazo limite para emitir ou modificar informações relativas ao título de eleitor é decorrente da Lei das Eleições, que prevê o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito. Neste ano, a data do fechamento é 5 de maio.

