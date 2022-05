Deputada Alessandra solicita ao Governo mutirão para emissão de RG em S.G. da Cachoeira e Borba

O pedido ocorreu durante a sessão desta quarta-feira (04), no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas

Manaus (AM) – A deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) está solicitando em caráter de urgência ao Governo do Estado o reforço das ações de cidadania no interior por meio de mutirões para emissão de Carteira de Identidade (RG) nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Borba. O pedido ocorreu durante a sessão desta quarta-feira (04), no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Em relação a São Gabriel da Cachoeira, Alessandra argumentou que é preciso acelerar o envio de uma equipe da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) ao município porque o documento é a porta de entrada para acesso a programas sociais.

No município do Alto Rio Negro, o foco é a sede e comunidades indígenas, como São Joaquim e Foz do Içanã.

“Há diversos povos indígenas, há centenas ou talvez milhares de pessoas que precisam do RG para serem inseridas em programas sociais”, explicou a parlamentar.

Borba

Sobre o município da Calha do Rio Madeira, a necessidade da população pelo Documento de Identidade também é imediata. A falta do RG tem atrapalhado o acesso de produtores rurais a linhas de crédito governamentais.

“Estou solicitando, com urgência, uma nova ação de emissão de Documento de Identidade em Borba. Já pedi uma, e já foi feita, mas nós temos cerca de 100 produtores rurais que estão com seus processos de financiamento parados por falta de documentação”, enfatizou Alessandra.

Retomada

A deputada observou que, por causa dos impactos da Covid-19, existe uma grande demanda em relação a esse tipo de serviço ofertado pela Sejusc. Devido ao isolamento social, foram mais de dois sem atendimento presencial.

“A gente sabe que a pandemia gerou uma demanda reprimida, um trabalho que é diário praticamente deixou de ser feito por dois anos porque as pessoas não saíam de casa para fazer a emissão desses documentos, então é necessário que haja um reforço desse trabalho”, concluiu a deputada do PSC.

*Com informações da assessoria

