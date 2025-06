IML procura familiares de venezuelano que morreu em Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus solicita que familiares do venezuelano Barrios Davilla, de 59 anos, compareçam à sede da unidade para o reconhecimento e liberação do corpo. O homem morreu por causas naturais, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O corpo deu entrada no IML nesta segunda-feira (9) e foi identificado por meio de análise de precipitação digital, utilizando necropapiloscopia – técnica que cruza dados com o prontuário civil. O procedimento foi realizado por peritos do IML em parceria com o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares. Eles devem procurar o Serviço Social do IML, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O IML alerta que, caso o corpo de Barrios Davilla não seja reconhecido em até 30 dias, ele será sepultado como pessoa não identificada em Manaus.

A sede do Instituto Médico Legal está localizada na Avenida Noel Nutels, n°300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

