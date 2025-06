Amazonas registra redução de casos e mortes por vírus respiratórios 

O Amazonas registrou redução nos casos e mortes por vírus respiratórios em 2025, segundo o novo Relatório Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). O boletim foi divulgado nesta segunda-feira (09/06) e está disponível no site www.fvs.am.gov.br.

De 1º de janeiro a 7 de junho de 2025, o estado notificou 1.996 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 604 por vírus respiratórios. O número representa uma redução de 28,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 844 casos.

No mesmo intervalo, 35 mortes por vírus respiratórios foram confirmadas – 14,6% a menos que os 41 óbitos registrados em 2024. Dos óbitos em 2025, 20 foram por covid-19, 12 por influenza A, dois por influenza B e um por parainfluenza.

Perfil das faixas etárias mais afetadas

Nas últimas três semanas (19/05 a 07/06), os grupos etários mais afetados foram:

Menores de 1 ano: 30%

De 1 a 4 anos: 28%

60 anos ou mais: 22%

10 a 19 anos: 8%

5 a 9 anos: 5%

40 a 59 anos: 5%

20 a 39 anos: 2%

Principais vírus identificados

Nas amostras processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), os vírus mais detectados foram:

Rinovírus : 50,8%

: 50,8% Influenza A : 36%

: 36% Vírus Sincicial Respiratório : 8,9%

: 8,9% Influenza B : 6,4%

: 6,4% Adenovírus: 5,9%

Ações da rede estadual de saúde no combate à SRAG

Segundo a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, a integração entre vigilância e assistência tem contribuído para o controle da SRAG no Amazonas. A rede conta com 17 unidades de referência, com equipes preparadas para triagem, testagem rápida, exames laboratoriais e tratamento conforme o quadro clínico.

Um dos destaques é o programa Alta Oportuna, adotado nos prontos-socorros infantis. Nele, os pais recebem kits de medicamentos e orientações para dar continuidade ao tratamento em casa, o que ajuda a evitar novas internações e reduz a sobrecarga no sistema.

A SES-AM orienta que os primeiros sintomas gripais sejam avaliados em Unidades Básicas de Saúde. Casos graves devem ser encaminhados para unidades hospitalares.

Medidas de prevenção recomendadas

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforça que medidas simples ajudam a conter a disseminação de vírus respiratórios:

Higienizar as mãos com frequência

Usar máscara ao apresentar sintomas

Evitar aglomerações

Praticar etiqueta respiratória (cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar)

A recomendação também se estende a crianças menores de seis meses, que devem ser protegidas da exposição a ambientes de risco. A vacinação contra Covid-19 e Influenza continua disponível em todo o estado e é fundamental para reduzir complicações das doenças.

Leia mais:

Em um mês, Amazonas registrou duas mortes por vírus respiratórios

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱