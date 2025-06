Atleta amazonense fará teste na base do Fluminense

O jovem atleta amazonense Samuel Rodrigues Feitosa, de apenas 11 anos, participará de uma avaliação técnica na categoria de base do Fluminense Football Club, no Rio de Janeiro. A oportunidade foi viabilizada com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), responsável pela concessão das passagens aéreas.

A avaliação acontece entre os dias 9 e 13 de junho de 2025, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, espaço tradicional na formação de grandes talentos do futebol nacional.

Samuel Feitosa será avaliado na base do Fluminense

Samuel acumula títulos importantes nas categorias de base, como o Campeonato Amazonense F7 (2022), Copa da Liga F7 (2023), Campeonato Iberleague (Série Ouro 2023 e Série Prata 2024), Copa Carlos Barbosa (2024), Copa dos Rios F7 (2023) e o Torneio Início do Campeonato Amazonense de Futsal (2024). Atualmente, ele defende o Amazonas FC, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Governo do Amazonas garante apoio com passagens aéreas

O apoio do governo foi fundamental em etapas anteriores da trajetória do atleta. “Esse incentivo foi essencial na Taça Brasil, no ano passado, onde olheiros identificaram o potencial dele. Agora, mais uma vez, recebemos apoio com as passagens para o Rio de Janeiro”, disse Lindenberg Feitosa, pai do jogador.

CT Vale das Laranjeiras já revelou craques da seleção

O centro de treinamentos já revelou grandes nomes como Marcelo, Thiago Silva e Diego Souza. Inspirado por esses ídolos, Samuel embarca para o Rio em busca do sonho de jogar em um clube de expressão nacional. O Fluminense é o atual campeão da Copa Libertadores da América (2023) e disputará o Mundial de Clubes da FIFA este ano.

“Ele se preparou muito nos últimos meses, com treinos intensos e competições. Sabemos que a disputa é acirrada, mas estamos confiantes de que Samuel dará o seu melhor”, afirmou o pai do atleta.

