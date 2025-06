Homem é preso após ameaçar enteada com arma de fogo no AM

Um homem de 35 anos foi preso por tortura e ameaça com arma de fogo contra a própria enteada, de 14 anos. O mandado de prisão temporária foi cumprido na segunda-feira (9), no bairro Dabaru, em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

Investigação começou após denúncia da escola ao Conselho Tutelar

Segundo o delegado Frank de Freitas, as investigações iniciaram no dia 3 de junho, após denúncia feita pela direção da escola onde a vítima estuda. O Conselho Tutelar foi até o local, confirmou os indícios de agressão e acionou a Polícia Civil.

“Foram identificados indícios de tortura, lesões corporais e ameaça com arma contra ela. Diante da gravidade, representamos pelo mandado de prisão”, afirmou o delegado.

Suspeito usava arma para intimidar a adolescente

As investigações apontam que o homem exercia controle abusivo e psicológico sobre a vítima. Ele usava uma arma de fogo para ameaçá-la em via pública, o que resultou também na autuação por porte ilegal de arma.

“Em depoimento, a vítima relatou que o autor costumava observá-la durante o banho”, relatou o delegado Frank de Freitas.

A adolescente foi encaminhada para acompanhamento psicossocial e a Justiça já foi acionada para aplicação de medidas protetivas.

Autor dos crimes está à disposição da Justiça

O homem foi detido e responderá por tortura e porte ilegal de arma de fogo. Ele permanece preso, à disposição da Justiça.

