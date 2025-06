Ruivinha de Marte brilha em festa de MC Mirella com tema Playboy

Com seu bom humor característico e presença marcante, Ruivinha de Marte foi um dos destaques da festa de 27 anos da funkeira MC Mirella, realizada no último domingo (8). O evento, que teve como tema uma releitura ousada da revista Playboy, reuniu amigos, artistas e influenciadores em uma noite de música, estilo e muito glitter.

A comemoração, que contou com cenografia impactante — incluindo escorregador em forma de boca e cenários com coelhinhos em vermelho e preto — foi palco para shows de MC GW, DJ Blakes, Matuê, Wiu, DJ Arana e DJ LK da Escócia. A pista ferveu do início ao fim, e as redes sociais repercutiram cada detalhe.

Elogios

Nas postagens de Ruivinha, que dividiu com seus seguidores momentos de diversão e bastidores da festa, não faltaram elogios à produção do evento. Ao lado de nomes como Flay, Fernanda Campos, Halessia, MC Soffia e Dynho Alves, a influenciadora mostrou sintonia com a atmosfera provocativa, mas sem perder a leveza e o humor que conquistaram seu público.

Um dos momentos mais comentados foi a declaração de Mirella nas redes sociais exigindo presentes dos convidados.

“Quem não me levar presente, não vai no ano que vem”, brincou a aniversariante, gerando reações diversas online.

Com figurinos criativos, boa música e muita personalidade, a festa reafirmou o estilo irreverente de Mirella e deu palco à espontaneidade de figuras como Ruivinha de Marte — cada vez mais presente no radar do entretenimento digital brasileiro.

