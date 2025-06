Jogos SESI 2025 reúnem atletas de 146 empresas no Amazonas

Com presença de 146 empresas, competição reúne trabalhadores-atletas do Polo Industrial de Manaus em seis modalidades esportivas até novembro.

Manaus (AM) – A 23ª edição dos Jogos SESI teve sua abertura oficial no último fim de semana no SESI Clube do Trabalhador, em Manaus, reunindo trabalhadores-atletas de 146 empresas do Polo Industrial.

A programação contou com apresentações culturais, entrega de certificados, jogos inaugurais e a energia vibrante das torcidas, marcando o início da maior competição esportiva do setor industrial no Amazonas.

A cerimônia contou com o juramento dos atletas da I-Sheng, campeã geral de 2024, e apresentações culturais lideradas pela cantora Inayara, que homenageou os bois-bumbás Garantido e Caprichoso com toadas que exaltam a cultura amazônica. A abertura também iniciou a entrega dos certificados às empresas participantes da edição 2025.

Vitória expressiva na estreia do futsal feminino

O pontapé inicial das competições foi dado com o duelo entre Hitachi Astemo Powertrain e PST Eletrônica, no futsal feminino. A atual campeã Hitachi venceu com autoridade: 7 a 0. A camisa 10 Giovanna Moraes, uma das artilheiras da partida, destacou a evolução da equipe.

“Nossa expectativa é alta. A gente vem se preparando bem desde o ano passado”, afirmou.

O técnico Takeshi Miki, que também é gerente de compras da Hitachi, reforçou o foco contínuo da equipe.

“Estamos respeitando todos os adversários, mas trabalhando para manter o entrosamento e buscar reforços.”

Confraternização e espírito esportivo

Enquanto o futsal agitava o Ginásio Dr., o ginásio Domício Velloso recebeu um jogo festivo de vôlei de quadra entre as equipes da Yamaha da Amazônia e da I-Sheng, reforçando o clima de confraternização e espírito esportivo que marca os Jogos SESI.

Geisiane Lavareda, levantadora da I-Sheng e responsável pelo juramento oficial da competição, destacou a preparação intensa da equipe.

“Somos os atuais campeões e queremos o hexa. Nos preparamos forte para isso.”

Moto Honda participa de todas as modalidades

A Moto Honda da Amazônia é uma das grandes protagonistas desta edição, marcando presença nas seis modalidades oficiais: Futebol Sete (masculino e feminino), Futebol Sete Master, Futebol de Campo, Futsal, Vôlei de Quadra e Vôlei de Areia. Os treinos são realizados dentro da própria fábrica, com jogos disputados nas estruturas do SESI.

“Valorizamos nossos talentos internos. Muitos atletas são veteranos dos jogos industriais e representam a força coletiva da empresa”, destacou Ney Souza de Oliveira Júnior, coordenador da equipe. A empresa também retorna ao projeto SESI Música, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento integral de seus colaboradores.

Integração, saúde e orgulho industrial

Os Jogos SESI 2025 seguem até novembro com o apoio do SENAI Amazonas e da VV Refeições, reforçando o papel do esporte como ferramenta de promoção da saúde, da integração e do orgulho de vestir a camisa da indústria. Os torneios movimentam o calendário esportivo das empresas e estimulam o fortalecimento dos vínculos entre trabalho e qualidade de vida.

