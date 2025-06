Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem por estupro de vulnerável em São Paulo de Olivença.

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante no domingo (8). Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas.

Denúncia

As diligências iniciaram após a mãe da vítima denunciar o crime. Segundo o delegado Igor Nunes, da 52ª DIP, a adolescente relatou que o suspeito a abordou em via pública, tocou em seu corpo sem consentimento e a ameaçou com uma faca para que o acompanhasse a uma rua pouco movimentada.

“A vítima relatou que, após os fatos, tentou fugir para se desvencilhar do suspeito, mas ele a perseguiu. Devido a persistência do homem, a adolescente adentrou em um estabelecimento comercial em busca de ajuda e contou a um rapaz presente no local o que estava acontecendo. Este observou o homem até que ele fosse embora”, contou o delegado.

Após o indivíduo se afastar, a adolescente foi para casa e relatou os fatos à sua mãe.

Prisão do suspeito

“Com a denúncia e análise dos vídeos dos fatos, iniciamos as investigações, identificando o autor, que é um indivíduo conhecido por envolvimento em ocorrências anteriores. A equipe policial o localizou em sua residência, com sinais evidentes de uso de entorpecentes, logrando êxito em sua prisão”, contou o delegado.

A prisão em flagrante do indivíduo foi convertida em prisão preventiva pela Justiça após audiência de custódia.

O que acontece agora?

O homem responderá por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

