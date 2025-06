Wilson e Tarcísio de Freitas firmam convênio para 2,5 mil exames de DNA gratuitos no AM

Parceria inédita entre governos do Amazonas e de São Paulo vai atrapalhar processos de investigação de paternidade e garantir direitos de crianças e adolescentes.

O Governo do Amazonas, em parceria com o Governo de São Paulo, assinou nesta terça-feira (10) um convênio que garante a realização de 2,5 mil exames de DNA gratuitos. Os testes estavam represados na justiça gratuita do Amazonas por falta de recursos financeiros.

A iniciativa, articulada pelos governadores Wilson Lima (AM) e Tarcísio de Freitas (SP), vai acelerar a resolução de processos de investigação de paternidade, beneficiando diretamente crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

“São pessoas de baixa renda, que têm direito à justiça gratuita. Esse convênio vai garantir dignidade e agilidade para quem precisa”, destacou Wilson Lima.

O acordo envolve a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas (Sejusc), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), referência nacional em perícias genéticas.

“É um passo importante para garantir acesso à justiça com tecnologia e eficiência”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Divisão de responsabilidades

A operação do convênio será compartilhada entre os três órgãos envolvidos:

Sejusc : fará o repasse dos recursos, cadastro dos beneficiários, fiscalização técnica e articulação com órgãos de registro civil.

: fará o repasse dos recursos, cadastro dos beneficiários, fiscalização técnica e articulação com órgãos de registro civil. TJAM : será responsável pela coleta do material genético e organização das demandas prioritárias nos municípios.

: será responsável pela coleta do material genético e organização das demandas prioritárias nos municípios. Imesc: cuidará da análise laboratorial, emissão dos laudos e envio dos resultados.

A ação fortalece o compromisso do Estado com a justiça gratuita e reforça os direitos fundamentais de famílias que aguardavam há anos pela realização desses exames.

Leia mais:

Campanha oferta exames de DNA gratuitos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱